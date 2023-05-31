Президент РФ Владимир Путин после атаки дронов на Москву 30 мая предпринимает усилия по снижению значимости этого инцидента.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Его аналитики считают, что основная цель заключается в сохранении секретности ограниченных возможностей РФ для "ответных" действий в отношении Украины, которую Кремль обвиняет в причастности к этому беспилотному налету.

Напомним, российское Минобороны обвинило Украину в атаке, сообщив, что они сбили пять дронов и подавили три с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Некоторые источники утверждают, что украинские беспилотники были нацелены на престижные районы Москвы и Московской области, включая резиденцию Путина в Ново-Огарево. Несколько зданий получили незначительные повреждения, были засняты кадры небольшого взрыва в районе Новая Москва.

Официальный представитель Украины отрицает причастность Украины к атаке, но предупреждает о возможном увеличении подобных атак в будущем.

Напомним, по данным FT, Украина своими "смелыми операциями" отвлекает РФ перед контрнаступлением.