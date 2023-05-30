Президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. Он связал это с тем, что накануне РФ нанесла удар по "центрам принятия решений" в Киеве. И уточнил, что этой целью был штаб военной разведки Украины "два-три дня назад".

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, атаками, как сегодняшняя, "они провоцируют нас на зеркальные действия" и "граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство".

Также он заявил, что будет проводиться уплотнение ПВО Москвы.

Напомним, по данным СМИ, большинство дронов, летевших на Москву, сбили возле резиденции Путина. Также опубликовали карту прилетов дронов по Москве, на ней отмечены 13 точек. Три из них - попадания в дома, 10 - сообщения о взрывах, или сбитых беспилотниках.

А в минобороны РФ заявляли о восьми БПЛА. В то же время, российские паблики сообщали, что удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников.

Отметим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву. По его словам, возможно, "не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям".