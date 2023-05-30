В сети опубликовали видео, как утверждается, подавления системой РЭБ беспилотника в подмосковном Ильинском.

Соответствующее видео появилось в российских телеграм-каналах.

Напомним, в минобороны РФ заявляли о восьми БПЛА. Три из них были подавлены средствами РЭБ, пять - сбиты. (Тем временем СМИ писали о 13 беспилотниках).

Ранее телеграм-каналы публиковали видео сбития одного из беспилотников.

В Кремле уже отреагировали на сегодняшнюю атаку беспилотников в Москве. По словам Пескова, атака якобы стала "ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных по одному из центров принятия решений".

Также прокомментировал сегодняшнюю атаку по Москве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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