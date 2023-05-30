Украина своими "смелыми операциями" отвлекает РФ перед контрнаступлением - FT
В этом месяце Украина начала смелые "формирующие операции" в рамках военной стратегии, чтобы обмануть и отвлечь Россию перед крупным наступлением. Операции "направлены на то, чтобы повлиять на мышление России и заставить ее потратить ресурсы".
Об этом пишет Financial Times.
"В качестве примеров можно привести таинственный удар беспилотника по Кремлю, вторжение в приграничную российскую провинцию и атаку морского беспилотника на российский корабль-шпион в Черном море", - говорится в материале.
Западные официальные лица заявляют, что смысл ожидаемого контрнаступления в том, чтобы заставить Россию постоянно сомневаться в том, когда оно началось и к чему приводит.
"С точки зрения Украины, создание нервной неуверенности у своего врага является ключевым моментом", - говорят собеседники издания.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ.
А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что начались подготовительные операции к наступлению ВСУ.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление ВСУ может начаться завтра, послезавтра или через неделю.
Тем временем война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.