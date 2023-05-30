В этом месяце Украина начала смелые "формирующие операции" в рамках военной стратегии, чтобы обмануть и отвлечь Россию перед крупным наступлением. Операции "направлены на то, чтобы повлиять на мышление России и заставить ее потратить ресурсы".

Об этом пишет Financial Times.

"В качестве примеров можно привести таинственный удар беспилотника по Кремлю, вторжение в приграничную российскую провинцию и атаку морского беспилотника на российский корабль-шпион в Черном море", - говорится в материале.

Западные официальные лица заявляют, что смысл ожидаемого контрнаступления в том, чтобы заставить Россию постоянно сомневаться в том, когда оно началось и к чему приводит.

"С точки зрения Украины, создание нервной неуверенности у своего врага является ключевым моментом", - говорят собеседники издания.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ.

А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что начались подготовительные операции к наступлению ВСУ.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление ВСУ может начаться завтра, послезавтра или через неделю.

Тем временем война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.