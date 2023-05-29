Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", – написал Зеленский.

По его словам, также обсуждались:

1. Фронт. Докладывали: главком ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Относительно общей оперативной ситуации и отдельных направлений.

2. Комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.

3. Новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба.

"По всем пунктам приняты соответствующие решения", – сообщил президент.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что война в Украине сможет закончиться до конца года, если вовремя придет достаточное количество необходимого оружия.

Накануне командующий Сухопутными войсками Александр Сырский приехал на Лиманское направление и анонсировал скорое наступление.