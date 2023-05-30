Появилось видео момента попадания беспилотника в высотный дом в Новой Москве сегодня утром.

Кадры публикуют российские СМИ.

По их сообщению, в квартире в момент удара находились три человека, они не пострадали.

Напомним, сегодня утром была совершена атака дронов на Москву. Беспилотники попали в жилые дома, медпомощь после налета понадобилась двоим людям.

Минобороны РФ заявило, что российскую столицу атаковали восемь беспилотников самолетного типа, и в нападении обвинило Украину. А российские телеграм-каналы сообщили, что удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.

В сети появилось видео поражения одного из беспилотников над Москвой из комплекса противовоздушной обороны "Панцирь". Минобороны РФ заявило, что военные сбили восемь беспилотников над Москвой. Три из них якобы были подавлены средствами радиэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и отклонились от целей.

В связи с событиями в Москве глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение, чтобы "использовать все боевые ресурсы".