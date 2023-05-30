Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение, чтобы "использовать все боевые ресурсы".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя атаку беспилотников на Москву.

"По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы", - сказано в посте.

Также Кадыров пообещал скоро показать, "что такое месть в полном смысле слова".

Напомним, сегодня утром была совершена атака дронов на Москву. Беспилотники попали в жилые дома, медпомощь понадобилась двоим людям.

Минобороны РФ заявило, что российскую столицу атаковали восемь беспилотников самолетного типа, и в нападении обвинило Украину. А российские телеграм-каналы сообщили, что удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.

В сети появилось видео поражения одного из беспилотников над Москвой из комплекса противовоздушной обороны "Панцирь". Минобороны РФ заявило, что военные сбили восемь беспилотников над Москвой. Три из них якобы были подавлены средствами радиэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и отклонились от целей.