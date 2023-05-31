США продолжают собирать информацию об атаке дронов на Москву 30 мая
США продолжают собирать информацию об атаке беспилотников на Москву 30 мая, чтобы установить полную картину произошедшего.
Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Укринформ".
"Мы видели сообщения об этом, мы видели новости и, конечно, собираем информацию о случившемся, чтобы получить лучшую картину и определенную ясность относительно того, что произошло", - отметила представительница Белого дома.
Напомним, что 30 мая сообщалось о нескольких беспилотниках, сбитых над Москвой. При этом в Госдуме РФ не исключили, что они могли быть запущены с территории России.
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