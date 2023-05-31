США продолжают собирать информацию об атаке беспилотников на Москву 30 мая, чтобы установить полную картину произошедшего.

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Укринформ".

"Мы видели сообщения об этом, мы видели новости и, конечно, собираем информацию о случившемся, чтобы получить лучшую картину и определенную ясность относительно того, что произошло", - отметила представительница Белого дома.

Напомним, что 30 мая сообщалось о нескольких беспилотниках, сбитых над Москвой. При этом в Госдуме РФ не исключили, что они могли быть запущены с территории России.

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