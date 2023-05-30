Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что дроны на Москву могли запустить с территории России.

Его слова приводят российские СМИ.

"Есть понятная и вполне определенная информация о том, что атаковавшие Москву беспилотники с большой долей вероятности могли быть запущены с территории России", – сказал Гурулев.

Напомним, сегодня Москву атаковали беспилотниками. Один попал в жилой дом на улице Профсоюзной, другой - на улице Атласова в Новой Москве. Перед этим сообщалось о работе ПВО и взрывах, которые были слышны в Подмосковье. Сообщалось, что часть беспилотников были сбиты на подлете к Москве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

В свою очередь в Кремле также отреагировали на сегодняшнюю атаку беспилотников в Москве. Там заявили, что атака якобы стала "ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных по одному из центров принятия решений".

Минобороны РФ заявляет, что сегодня они сбили восемь беспилотников над Москвой. А по данным российских телеграм-каналов, удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.