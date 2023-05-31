В Курской области России сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. Об этом пишет российский телеграм-канал Shot.

Он пишет, что дрон был оборудован миной, а на корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи.

О поставках таких беспилотников Великобритания сообщала еще в мае 2022 года.

Дрон, как сообщалось тогда, разрабатывался для снабжения, а не нанесения ударов - он может доставлять солдатам до 70 кг полезной нагрузки.

Время полета дрона - 36 минут, за это время он может преодолеть 70 км.

Российские телеграм-каналы утверждают, что дрон мог быть "переоборудован" для военных задач.

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