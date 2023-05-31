В РФ сообщили, что сбили британский беспилотник с миной на борту в Курской области
В Курской области России сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. Об этом пишет российский телеграм-канал Shot.
Он пишет, что дрон был оборудован миной, а на корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи.
О поставках таких беспилотников Великобритания сообщала еще в мае 2022 года.
Дрон, как сообщалось тогда, разрабатывался для снабжения, а не нанесения ударов - он может доставлять солдатам до 70 кг полезной нагрузки.
Время полета дрона - 36 минут, за это время он может преодолеть 70 км.
Российские телеграм-каналы утверждают, что дрон мог быть "переоборудован" для военных задач.
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