Президент Владимир Зеленский обсудил с производителем британских танков Challenger и гаубиц М777 открытие офиса их компании BAE Systems в Украине. В перспективе возможен даже запуск производства в Украине.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

Зеленский общался с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Гэби Костиган и директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии - и мощностей по ремонту и производству продукции компании", - заявил президент.

Ранее мы писали, что из-за нехватки мощностей для снабжения Украины, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Ориентировочная стоимость проекта - 200 миллионов евро. Мощность - до 400 танков в год.

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Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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