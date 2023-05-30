Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал атаку беспилотников на Москву.

Как сообщает Sky News, во время брифинга в Эстонии министр заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

"Они имеют законное право делать это в пределах своих границ, но также имеют право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину", – отметил британский министр.

По словам Клеверли, "легитимные военные цели" за пределами границ Украины являются частью ее самообороны.

"Мы должны это признать", – сказал он.

Напомним, сегодня была совершена атака дронов на Москву. Минобороны РФ заявило, что российскую столицу атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Российский телеграм-каналы сообщили, что удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.

Минобороны РФ также заявило, что военные сбили восемь беспилотников над Москвой. Три из них якобы были подавлены средствами радиэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и отклонились от целей.