Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Об этом сообщило латвийское Государственное агентство залога, пишет Delfi.

По данным полиции Латвии, только за минувшие сутки в стране были задержаны 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За вождение в нетрезвом состоянии были возбуждены четыре административных дела и 13 уголовных производств. В пяти случаях транспортные средства пойманных водителей будут конфискованы, а с восьми водителей взыщут стоимость транспортных средств.

Напомним, в феврале премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о решении правительства страны, согласно которому автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии. По его словам, сейм Латвии в окончательном чтении принял изменения в закон о поддержке гражданских лиц Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины.

Уже в марте правительство Латвии передало Украине первую партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Тогда речь шла о восьми авто.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде предложили отбирать машины в пользу ВСУ у водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.