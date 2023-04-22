На заседании "Рамштайна" министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщает LSM.

"Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все средства ПВО Stinger, которые у нас еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее", – объявила Мурниеце.

Кроме того, по ее словам, Латвия продолжает воплощать программу подготовки украинских военнослужащих.

Ранее мы писали, что США передали Киеву 1 600 зенитно-ракетных комплексов Stinger, производство которых было остановлено в 2003 году. Новое производство было запущено весной прошлого года, но массового поступления новых ракет не будет минимум до конца 2023 года из-за дефицита материалов.

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