Сегодня, 31 мая, был избран новый президент Латвии - глава МИД и открытый гей Эдгар Ринкевич. Свой каминг-аут он совершил ещё в 2014 году.

Об этом сообщает BBC.

"Не хочу говорить много, но сейчас такой момент, когда, с одной стороны, Латвия в сложной ситуации. С другой стороны, (президентские) выборы прошли после того, как наши хоккеисты привезли бронзу. И я хочу сказать тем маленьким мальчикам и девочкам, которые мечтают стать президентами и хоккеистами и, может быть, думают, что это невозможно… Хочу сказать, что если перейти от мечтаний к действиям и попробовать пробить стеклянный потолок - попробуйте, и у вас получится", - прокомментировал Эдгар Ринкевич объявление результатов голосования.

Отметим, президента в Латвии выбирает парламент в ходе открытого голосования: туры проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не наберет хотя бы 51 голос. За Ринкевича проголосовали 52 депутата Сейма.

Ранее мы писали, что во втором туре президентских выборов в Турции победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Соперник Эрдогана признал свое поражение на выборах президента в Турции и заявил, что остается в оппозиции.