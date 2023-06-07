В среду, 7 июня, в Украине продолжается 469-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

7 июня

11.05 В херсонском районе Корабел, наиболее пострадавшем от затопления, продолжается эвакуация населения.

Спасатели передвигаются на лодках. Некоторые люди ожидают их, забравшись на деревья.

10.55 Фото "Страны" из Херсона. В некоторых районах вода вышла из русла Днепра до 300 метров. Больше всего в городе затоплен район возле порта.

По словам местных жителей, в городе есть питьевая вода и в не затопленных районах есть электричество.

10.48 В Никополе, который находится выше по течению разрушенный Каховской ГЭС, введен режим жестокой экономии питьевой и технической воды, сообщил глава райадминистрации Евгений Евтушенко.

Сейчас ОВА ведет переговоры с сетью супермаркетов для заказа дополнительной питьевой воды в магазины

А тех, кто имеет возможность, призывают делать запасы воды.

10.32 МАГАТЭ на следующей неделе усилит свою миссию на захваченной Запорожской АЭС после разрушения каховской плотины, сообщил глава Агентства Рафаэль Гросси.

10.24 На дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ, предупреждает Минздрав.

Также в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.

Специалисты уже отбирают пробы воды, а пока жителям дают советы, как минимизировать риск возникновения инфекционных заболеваний:

- Пейте только бутилированную или привозную воду.

- Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.

- Кипятите или дезинфицируйте воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!

- Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

- Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

- Тщательно мойте руки с мылом.

- Не надевайте загрязненную при подтоплении одежду без предварительной стирки и дезинфекции.

Также выше по течению в ближайшие 3-5 дней будет наблюдаться мор рыбы из-за падения уровня воды. Есть такую рыбу ни в коем случае нельзя.

10.15 Атака беспилотников по Москве 30 мая имела целью дома, где живут офицеры российской разведки.

Об этом телеканалу NBC сообщили два источника - высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом.

Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки, как говорят и в компании Strider Technologies, которая ведет разведку по данным из открытых источников.

"Здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки", - говорится в статье.

При этом, неясно, была ли повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР или ранены ее сотрудники.

Отметим, что атака дронов на Москву произошла после обстрела Киева баллистическими ракетами днем ранее - 29 мая.

09.20 Китай прокомментировал каховскую катастрофу.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза. призвал не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС из-за разрушения каховской дамбы и воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации.

«Вода в водохранилище продолжает убывать, и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности», — сказал Чжан Цзюнь.

08.43 Так сейчас выглядят Олешки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ряд пабликов пишет, что город затоплен почти полностью, и эвакуация оттуда резко осложнена. Многие жители ночевали на крышах домов.

08.39 Премьер Британии Риши Сунак заявил, что пока рано делать окончательные выводы о том, кто разрушил станцию. Хотя и заявил о "новом уровне российской агрессии".

"Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент. Если это преднамеренное нападение, то оно станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новый уровень российской агрессии.

Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в ходе конфликта. Но пока рано делать окончательные выводы", - заявил Сунак.

08.23 Наводнение после разрушения Каховской ГЭС смыло позиции украинцев и россиян на берегах Днепра, пишет американский "Институт изучения войны".

"Наводнение смыло украинские позиции у берегов Днепра и вынудило украинские формирования эвакуироваться, находясь под огнем российской артиллерии", - сообщают эксперты со ссылкой на имеющиеся кадры и утверждения блогеров.

Но то же самое произошло и у россиян, которые были "застигнуты врасплох" стихией.

"Украинские официальные лица признали, что российские формирования на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности", - говорится в отчете "Институт".

То есть, по данным организации, российские силы не были готовы к выходу Днепра из берегов. При этом "Институт" считает более вероятным не случайное разрушение плотины, а преднамеренные действия РФ.

"Конечно, существует также вероятность того, что ранее существовавшие структурные повреждения плотины в конечном итоге привели к ее разрушению и затоплению, как дополнительно предполагают некоторые источники. В настоящее время ISW не может дать окончательной оценки ответственности за инцидент 6 июня. Но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину", - пишут эксперты.

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект", - приводит главный аргумент "Институт".

08.09 Назначенные Россией "власти Новой Каховки" заявили о том, что уровень воды постепенно спадает.

На фото, которые публикуют местные телеграм-каналы, этот процесс уже заметен. На улицах видны следы вчерашних подтоплений.

07.55 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

1. Россияне взорвали Каховскую ГЭС с целью недопущения продвижения ВСУ. Такая оценка содержится в утренней сводке Генштаба украинской армии.

2. За сутки произошло порядка 30 боестолкновений.

3. Севернее на Донбассе противник наступал под Кременной, Белогоровкой и Берестовым.

4. Под Бахмутом - безуспешно атаковал в районе Клещеевки.

5. Также отражено 13 атак в Марьинке, по которой также наносились авиаудары.

6. Что касается фронта в районе Угледара и Великой Новоселки, там о наземных боевых действиях не заявляется. При этом российские военные телеграм-каналы писали о продолжающихся боях за Новодонецкое. Но в сводке Генштаба это село не фигурирует.

7. ВСУ за сутки сбили российский штурмовик Су-25, а также 35 крылатых ракет.

07.45 Ситуация в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

По данным главы ОВА Александра Прокудина, на утро подтоплено 1852 дома на правобережной Херсонщине.

Ночью чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Интенсивность подъема воды уменьшилась, но вода продолжает прибывать. Сегодня в течение ближайших 20 часов ожидается подъем воды еще на один метр.

Подтопление дошло до Белозерской громады.

По состоянию на утро со вчерашнего дня было эвакуировано 1457 человек.

07.32 Утром россияне дважды обстреляли Днепропетровскую область.

Никополь - из тяжелой артиллерии и Мировскую громаду - с беспилотника. Последствия уточняются.