Анализируем итоги 469-го дня войны в Украине.

Каховская катастрофа: люди и экология

Заканчиваются вторые сутки с момента подрыва дамбы Каховской ГЭС, что стало крупнейшей техногенной катастрофой этой войны.

Министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец сегодня на брифинге перечислил последствия, которые она, как предполагается, вызовет для экологии:

- в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Пятно нефтепродукта потенциально может уходить в Черное море,

- в Черное море также может попасть и определенное количество отходов разрушений, которые совершила вода,

- под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов мест обитания,

- некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. В частности, в нацпарках "Нижнеднепровский", "Великий Луг", "Каменская Сечь", "Белобережье Святослава".

Детальнее в том, что ожидает природу юга Украины после уничтожения дамбы Каховской ГЭС, мы разбирались здесь.

Что же до верховьев Днепра, которые начали еще вчера мелеть из-за прорыва воды в Херсонскую область - там уже начался мор рыбы.

Правительство экстренно выделило средства на строительство водных каналов для городов, которые могут пострадать от падения уровня Каховского водохранилища - в частности, Кривого Рога. Но понятно, что этот вопрос не быстрый.

При этом подтопления начались в Николаеве - из-за притока воды в Южный Буг.

Теперь к гуманитарной ситуации на территориях, получивших основной удар наводнения.

По данным Офиса генпрокурора, пострадало более 40 тысяч человек. Эвакуировано из зон подтопления только на подконтрольной территории 1 854 человека. Большая часть - из херсонского микрорайона Корабел.

Этот район полностью затоплен, и журналистов туда не пускают. Говорят, что многие люди там провели эту ночь на деревьях, откуда звали на помощь.

Журналисты "Страны" побывали в микрорайоне Херсона "Остров", которому тоже досталось от стихии. Там идет эвакуация на резиновых лодках - вывозят в первую очередь маломобильных людей.

Но там есть и участки суши, где могут оставаться люди. Как сообщили нам очевидцы, эвакуация ко всем не успевает - на некоторых улицах она вообще не проводилась, и жители сами помогают свои немощным соседям.

По прогнозам губернатора Херсонской области Александра Прокудина, в Херсоне уровень воды увеличится ещё в районе метра до завтрашнего утра.

На захваченном левом берегу ситуация тоже тяжелая - особенно в Олешках, которые почти полностью затоплены. Частные дома там ушли под воду по крыши.

А вот из Новой Каховки, старую часть которой вчера залило, вода уже начинает отходить.

Назначенные Россией "власти" говорят о том, что затопления коснулись также таких городов как Голая Пристань, Таврийск и еще нескольких десятков населенных пунктов. Ожидается, что пик наводнения в низовых района - Олешках и Голой Пристани - пройдет сегодня, с завтрашнего дня там начнется спад, какой уже начался в Новой Каховке.

С левого берега эвакуировано, как заявляется, полторы тысячи человек.

Кто стоит за разрушением ГЭС

Продолжаются дискуссии о том, кто виноват в катастрофе. Напомним, что Украина официально обвинила Россию в подрыве станции, и то же самое в адрес Киева сделала Москва.

Официально США и Британия вчера заявили, что в ситуации надо разбираться, и пока нет фактов о причастности к этому россиян.

В то же время западные военные эксперты пишут о том, что разлив низовьев Днепра с военной точки зрения выгоден именно России (хотя прямых доказательств ее причастности, да и чьей-либо другой пока не было представлено).

Американский Институт изучения войны пишет, что наводнение после разрушения Каховской ГЭС "смыло украинские позиции у берегов Днепра и вынудило украинские формирования эвакуироваться, находясь под огнем российской артиллерии".

При этом то же самое произошло и у россиян, которые были "застигнуты врасплох" стихией. Тем не менее, Институт считает более вероятным не случайное разрушение плотины, а преднамеренные действия РФ.

"Конечно, существует также вероятность того, что ранее существовавшие структурные повреждения плотины в конечном итоге привели к ее разрушению и затоплению, как дополнительно предполагают некоторые источники. В настоящее время ISW не может дать окончательной оценки ответственности за инцидент 6 июня. Но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину", - пишут эксперты.

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект", - приводит свой главный аргумент Институт.

Днепр в месте наводнения действительно стал значительно шире. И, очевидно, если Украина и планировала через него десантные операции, то теперь их надо планировать и готовить заново.

Ширину разлива можно оценить по спутниковым снимкам, которые сравнивают ситуацию 5 июня - за день до наводнения - и сегодня.

В чисто военном смысле это на некий период позволит РФ не растягивать свои силы по всему фронту, а сосредоточить их на участках, где ВСУ сейчас пытаются прорвать российскую оборону (о чем мы еще скажем ниже).

При этом так же очевидно, что растянуть российские ресурсы является одной из ключевых задач ВСУ - чтобы обеспечить прорыв на одном из намеченных участков, не столкнувшись с крупными массами войск противника.

И не исключено, что одним из способов такого растягивания была бы операция на Херсонском направлении, где на отдельных участках Днепр достигал 350 метров, что вполне реально для наведения понтонов и форсирования.

Опять же неизвестно, состоялась бы такая операция в реальности - это крайне рискованное предприятие, - но сама угроза такого сценария заставляла противника растягивать силы. К тому же ВСУ могли всячески демонстрировать готовность масштабно атаковать через Днепр (даже если таких планов на самом деле не было - либо они не выходили дальше действий малыми группами).

О том, что россияне опасаются удара на этом участке, говорит и массированная "обработка" правого берега авиабомбами и артиллерией, которая не прекращалась ни на день. Таким образом, чисто военных преимуществ РФ получила больше - резко снизила вероятность речного десанта. А на какой-то период, пока Днепр в разливе после крушения ГЭС, он в принципе стал невозможен.

Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными. "Заряд взрывчатого вещества в боеголовке ограничен. Даже прямое попадание не обязательно разрушит плотину, она очень прочна", — говорит профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам из Иллинойского университета Ник Глумак.

Издание напоминает, что в августе и осенью плотина уже подвергалась украинским обстрелам, а Россия в ноябре взорвала проезжую часть. Но тогда не было даже намёка на повреждения основной структуры.

В Москве же продолжают обвинять Украину в подрыве станции. И как аргумент приводит известные случаи, когда ВСУ подрывали плотины, чтобы остановить продвижение россиян: к примеру, под Киевом, когда взорвали дамбу на речке Ирпень. Также в РФ напоминают, что украинские силы обстреливали дамбу Каховской ГЭС раньше (о чем писали и западные СМИ).

Впрочем в случае с Каховской ГЭС Украине случившееся сейчас не дает никаких выгод - с учетом негативных военных, экологических и экономических последствий.

При этом нужно напомнить, что пока нет ни одного официально подтвержденного видео, где виден взрыв на станции и на дамбе. Что довольно странно - по логике, этот объект должен был находиться под круглосуточным видеонадзором с обеих сторон. Но ни Украина, ни Россия не публикуют видео момента взрыва, что дает аргументы сторонникам версии о том, что дамба разрушалась постепенно из-за прошлогодних обстрелов (хотя, как писалось выше, западные эксперты не очень в это верят).

Тем временем в Украине обсуждают еще один аспект этой истории - могут ли россияне нанести удары по другим ГЭС и вынудить Киев отключить АЭС - чтобы создать проблемы с энергоснабжением.

Такую возможность не исключил нардеп и полковник СБУ Роман Костенко. Он напомнил, что россияне и ранее пытались атаковать украинские электростанции.

"Мы понимаем, какую роль играет гидрогенерация: охлаждение, стабилизация напряжения. Это очень важно. Атомные электростанции постоянно подают какое-то напряжение, которое нужно периодически добавлять или уменьшать с помощью таких меньших генераций, как ГЭС и ТЭС", - говорит он.

Вчера командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заверил, что Киевской ГЭС не угрожает разрушение, поскольку она надежно прикрыта системой ПВО от ударов с воздуха и защищена войсками от действий ДРГ.

Отметим, что разговоры о киевской дамбе возникли вчера после того, как один из российских военкоров написал, что Россия может взорвать этот объект, после чего огромная волна "смоет Киев". Это заявление широко разошлось по украинским телеграм-каналам - в свете катастрофы на Каховской ГЭС.

Кроме того, продолжает обсуждаться угроза Запорожской АЭС. Первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк завил, что на АЭС "ситуация в любой момент может выйти из- под контроля и стать критической".

То есть ожидания высказываются после Каховской катастрофы довольно тревожные.

Как мы уже вчера писали, угроза новых техногенных катастроф в Украине (в первую очередь, на Запорожской АЭС) может стать еще одним аргументом для тех сил в мире, которые призывают как можно скорее прекратить боевые действия.

Подрыв аммиакопровода

Техногенные аварии действительно происходят все чаще.

За последни дни было уже два сообщения об обстреле аммиакопровода Тольятти - Одесса в Купянском районе Харьковской области.

Очередной был вчера. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что было зафиксировано 6 прилетов в район насосной станции возле села Масютовка, обвинив в обстреле россиян.

"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая", – написал губернатор (при этом российские телеграм-каналы публикуют видео, как утверждается, с облаком аммиака).

В минобороны России обвинили Украину в подрыве аммиакопровода и заявляют, что это якобы сделали украинские диверсанты.

В МИД РФ заявили, что для ремонта аммиакопровода потребуется от месяца до трех. Там также обвиняют Украину и заявляют, что аммиакопровод подорвали намеренно, чтоб сделать невозможным выполнение требований Москвы о возобновлении прокачки аммиака на экспорт (с этим требованием, как "Страна" уже писала, россияне увязывают возобновление нормальной работы зернового коридора).

Ситуация на фронтах. Контрнаступление или нет?

Украина в публичном освещении положения дел на фронте по-прежнему уделяет основное внимание Бахмутскому участку. Замминистра обороны Анна Маляр заявила сегодня что за прошедшие сутки ВСУ продвинулись там на 200 - 1100 метров.

По ее словам, противник на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции, и перебрасывает под Бахмут резервы. "Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды", - заявила Маляр.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровцы" завершили выход из Бахмута 2 июня.

В России дали свою версию событий под Бахмутом.

Там заявили, что ВСУ пытались прорвать позиции российских войск в районах Ягодного, Дубово-Васильевки, западной окраины Бахмута, Андреевки, Орехово-Васильевки, а также Клещеевки. "Вклинения в нашу оборону не допущено", - утверждают в МО РФ.

При этом ряд российских телеграм-каналов пишут, что одна из позиций под Клещевкой была армией РФ потеряна.

Тем временем Украина продолжает хранить молчание о боях на южном фронте, о которых с воскресенья постоянно сообщают россияне. Также о боях там пишут западные СМИ. По их данным, контрнаступление началось.

CNN сообщает, что на Западе видят признаки начала украинского контрнаступления. Высокопоставленный источник в НАТО сообщил, что Украина в последние несколько дней не только атаковала на юге Донецкой области, но и провела "несколько заметных операций и разведок в юго-восточном районе Запорожья".

Европейский чиновник сказал CNN, что украинским военным "придется найти одну-две бреши", через которые они смогут прорваться и продвинуться вперед, оттесняя российские войска, прежде чем они смогут двинуться с большей силой.

То есть ВСУ не начнут крупных операций, пока не нащупают слабое место в обороне россиян и не вклинятся в него для введения более крупных сил.

Источники The Washington Post в Белом доме также подтверждают, что ВСУ уже начали контрнаступление. По их данным, это произошло в понедельник - с удара на юг по нескольким направлениям.

"Чиновники администрации были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами в понедельник, когда украинские подразделения прорвались через сильно заминированные районы и продвинулись на 5-10 километров на некоторых участках длинного фронта. Это породило надежду на то, что украинские силы смогут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие удерживаемые Россией места вдоль побережья, перерезав сухопутный коридор", - пишет издание.

Официальные лица США считают, что главная цель этих ударов — перерезать сухопутный коридор в Крым. Частью стратегии Украины, по-видимому, является наступление по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность перебрасывать силы между ними, пишет издание.

Отметим, что Киев тем не менее опровергает начало наступления. "Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов агентству Reuters.

По его словам, россияне ошибочно приняли локальные украинские удары за начало крупной операции.

В то же время западные военные эксперты, как видим, напрямую увязывают локальные операции с более крупными. Благодаря развитой тыловой логистике, ВСУ могут быстро перебрасывать силы на нужные участки. И, если где-то достигнут локального успеха, его можно оперативно развить. Таким образом, удары средней интенсивности могут действительно говорить о начале контрнаступательных операций.

Однако пока единственным источником информации о наступлении ВСУ на юге являются российские военные власти, а также телеграм-каналы, которые о боях здесь сообщают практически нон-стоп примерно по одной схеме: сначала идут сообщения о том, что украинская армия атакует крупными силами тот или иной населенный пункт, а затем, через некоторое время сообщается, что атака отбита и ВСУ с потерями отступают.

При этом если в предыдущие дни шли сообщения о наступлении на южном участке фронта в Донецкой области (на Времьевском выступе под Великой Новоселкой, в районах Нескучного и Новодонецкого, а также Угледара), то сегодня пошли сообщения о наступлении ВСУ в Запорожской области: в районе населенного пункта Лобковое (около Каховского водохранилища) и чуть восточнее - в районе Орехова.

Как писалось выше, россияне утверждают, что все атаки ВСУ отбиты. При этом в военных телеграм-каналах РФ также предполагают, что пока идет разведка боев с целью определения слабых мест в обороне россиян, чтобы потом туда нанести удар основными силами.

Украина, повторимся, наступательных действий на этом участке фронта не подтверждает.

Хотя это и не значит, что их нет (тем более что о боях, хотя и без подробностей, говорят и запальные СМИ, и украинские военные паблики). И вполне вероятно, что украинское командование и не будет пока подтверждать начала наступления до тех пор, пока не будет каких-то ощутимых успехов, о которых можно сообщить общественности.

По другим направлениям. Вчера вечером прошла информация о контратаках ВСУ под Авдеевкой. Ряд российских телеграм-каналов сообщили, что украинская армия наступала на Водяное и Опытное. С утра россияне сообщали, что атаки отбиты. Украина наступательные действия здесь также не подтверждала.

Что касается Белгородской области, то сегодня российские военные паблики снова писали о боях на территории приграничной Новой Таволжанки в Белгородской области РФ.

По их данным, наземные боестолкновения шли за южную, приближенную к границе, часть поселка. Также утверждают, что с украинской стороны атаку поддерживают два танка. Правда, другие телеграм-каналы этой информации не подтверждали, и заявляли, что в самой Новой Таволжанке боев нет, а идет перестрелка через границу.

Вчера и сегодня воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" выкладывал видео с заявлениями, что он контролирует Новую Таволжанку.

В то же время вчера губернатор Гладков заявлял, что населенный пункт находится под контролем России. А сегодня видео оттуда выложили российские журналисты, заявляя, что населенный пункт полностью контролируется РФ и "Русского добровольческого корпуса" там нет.