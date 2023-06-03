Зерновой коридор фактически остановил свою работу.

По сообщению Министерство восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины.

"Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот для участия в инициативе", — говорится в сообщении на ФБ-странице министерства.

В ведомстве отметили, что в очереди на инспекцию на 1 июня в территориальных водах Турции скопилось 50 судов, на которые должны загрузить 2,4 млн тонн продовольствия. Это почти вдвое больше, чем экспортировано в мае. Некоторый судна ждут своей очереди на инспектирование уже больше трех месяцев. И уже влетели в огромные убытки — больше миллиарда долларов.

Блокируются регистрации нового входящего флота, также полностью остановлен порт "Южный".

"Украинская делегация направила письмо в секретариат СКЦ с требованием восстановить полноценную работу в составе трех инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ, Украинские инспекторы сейчас находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае возобновления регистрации судов", — отметили в министерстве.

Тем временем, Россия прямо выставила свои условия - ограничения на проход судов в порт Южный не будут сняты до тех пор, пока Украина не разблокирует экспорт аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса.

Однако, судя по реакции Киева, намерения пускать аммиак нет.

Министр сельского хозяйства Николай Сольский заявил агентству Reuters, что вместо этого, у Украины есть "план Б" - вообще вывести РФ из зерновой сделки и проводить суда без проверки ее представителей.

По его словам, Киев предложит страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки без участия России в новой сделке.

"План Б исключает четвертую сторону (Россию) в этих отношениях", - сказал он.

Сольский сообщил, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов - для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

"Если нас полностью заблокируют, что почти произошло (уже) фактически, то перевозчики могут пройти (через) этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства", — заявил Сольский.

Также судовладельцы могут иметь "достаточно сильную" уверенность в том, что украинские военные и их ПВО "могут выполнять свою работу".

К чему идет ситуация по зерновому коридору - рассказывает "Страна".

"Худший месяц для украинского экспорта"

Напомним: срок действия зернового коридора в очередной раз был продлен 17 мая - на два месяца.

Но, как утверждают в Министерстве восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на сегодня зерновой коридор фактически заблокирован.

В ведомстве так описывают хронологию работы зернового коридора с конца апреля.

С 29 апреля полностью заблокировали порт Южный. С 6 по 18 мая были отказы регистрировать входной флот. С 9 мая поставили на стоп инспекции. С 18 мая не регистрировали больше двух судов на одну инспекционную команду, а с 25 мая количество инспекционных команд сократили до двух в день. В итоге, если в марте через зерновой коридор было вывезено 3,9 млн тонн украинского зерна, то в апреле -2,8 млн тонн, а в мае - только 1,2 млн тонн.

Также ведомство приводит цифры по количеству инспекций. В марте их было 168 (хотя по согласованному сторонами плану должно было быть 303), в апреле — 119 (при плане в 260), в мае — 90 (запланировано 183).

30 и 31 мая россияне зарегистрировали только одно входящее судно на порт "Черноморск". А с июня, по данным Минвосстановления, Россия вообще отказалась регистрировать входящий флот.

В УКАБ отметили, что за последнюю неделю мая из одесских портов было отгружено, как и неделей ранее, всего 4 судна, а инспекцию на вход прошло 15 суден.

"С такими показателями экспортировать излишки продукции, которая находится на территории Украины, до начала поступления нового урожая будет чрезвычайно сложно", — отметили в УКАБ.

В Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что май стал худшим по показателям экспорта агропродукции за последние 9 месяцев.

Удалось вывезти 561 млн тонн продукции, что на 3% меньше апрельского показателя. Причем, не весь товар успел физически пересечь границу— часть транспорта все еще стоит в очередях на выезд.

Основной причиной падения экспортных показателей стали проблемы с зерновым коридором, - отметили в УКАБ

Что будет в июне - пока непонятно. Как отметили в брокерской компании Spike Brokers, из-за блокировки зернового коридора в последние несколько дней резко снизился спрос на украинскую кукурузу, из-за чего цены просели на 3-5 долларов за тонну.

Так, ценник на кукурузу в одесских портах составляет 160-165 долларов за тонну. Для сравнения: эта же кукуруза с поставками через Дунайский коридор стоит 178-182 доллара за тонну.

Также ограничен спрос со стороны портовых покупателей на пшеницу. Так, котировки на новый урожай фуражной пшеницы в портах поставляют 150-160 долларов. Для сравнения: ценник последней недели мая на украинскую пшеницу с поставкой через Дунайский коридор — 190-200 долларов за тонну.

Что будет с зерновым коридором

Причины фактической блокировки зернового коридора, в общем, лежат на поверхности.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что РФ требует возобновить экспорт российского аммиака через Одессу. В обратном случае грозит не пропускать суда в порт "Южный".

"Российская Федерация сообщила СКЦ о своем решении ограничить регистрацию судов в порт "Южный", пока аммиак не экспортируется", - сказал Дюжаррик на недавнем брифинге.

Напомним: украинские власти ранее заявляли, что могут рассмотреть возможность разблокирования аммиакопровода Тольятти-Одесса для транзита российского аммиака. Но выдвинули условие - расширение зерновой сделки за счет дополнительных портов и перечня товаров, которые будут проходить через "коридор". Включив в него, в том числе, и продукцию горно-металлургического комплекса (руда и металл).

"Русские хотят запустить "Укрхимтрансаммиак" любыми доступными способами, давят через ООН и лидеров африканских стран. Украина вроде и не против, но требует расширить список портов, в частности, включить в зерновую сделку Николаев. Эрдоган из-за предвыборной кампании немного отвлекся от темы зернового коридора. В итоге все "зависло", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Euractiv, со ссылкой на источник Reuters, сообщили о неком плане ООН по "спасению" зерновой сделки.

Якобы, ООН предложила Украине, России и Турции начать подготовительную работу для запуска транзита российского аммиака. Параллельно ООН инициирует переговоры по расширению зернового коридора, в частности, по включению в него дополнительных портов и грузов (на чем ранее настаивала украинская сторона).

Косвенно подготовку таких переговоров подтвердил и Дюжаррик, правда, без особых подробностей.

"Генсек (ООН- Ред) выдвинул сторонам некоторые идеи по улучшению содействия работе Совместного координационного центра, а также по работе над вопросом экспорта аммиака, который является частью подписанной сделки. Эти разговоры и контакты продолжаются. Но это все, что я могу сказать сейчас", - отметил Дюжаррик на недавнем брифинге.

Как отмечается в статье Euractiv, "Украина и Турция подтвердили готовность работать по предложенному генсеком ООН алгоритму. Но по состоянию на 30 мая Россия не дала своего согласия, несмотря на наличие благоприятных позиций в алгоритме".

"Сейчас все ждут встречи Эрдогана с Путиным, а затем с Зеленским. Предполагается, что главной темой станет именно зерновой коридор. Эрдоган переизбрался на пост президента, зерновой коридор - это его детище, тем более, что Турция получает с него неплохие дивиденды. Поэтому, по идее, все должно быть хорошо. Но это не точно. Дело ведь не только в аммиаке. Россия, как мы помним, выдвинула и другие требования для продления зерновой сделки", — говорит Пендзин.

Напомним, что среди этих требований, в частности, подключение "Россельхозбанка" к международной системе SWIFT и в целом снятие ограничений, которые блокируют экспорт российского продовольствия и удобрений.

Еще в конце мая российский МИД заявил, что "коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы".

Что касается возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Как отметил глава Украинской аграрной ассоциации Павел Коваль, такое решение является "спорным и рисковым". Но пойти на него можно, при условии гарантий бесперебойной работы зернового коридора, расширения соглашения на николаевские порты и увеличение номенклатуры экспортных товаров. Дополнительным бонусом может стать возобновление работы Одесского припортового завода, который может одновременно производить собственные азотные удобрения с импортного аммиака или газа и закачивать в танкеры- газовозы жидкий аммиак из магистральной трубы "Тольятти- Одесса"

То есть: ОПЗ может полноценно запуститься: платить налоги в бюджет, обеспечивать аграриев недорогими удобрениями и даже отправлять продукцию на экспорт.

При этом противники запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса" делают упор на то, что он даст огромную прибыль россиянам. Основное сырье для производства аммиака - газ. Его сейчас россиянам трудно экспортировать после резкого падения объемов поставок на европейский рынок. Поэтому вариант наращивать производство аммиака для РФ очень выгоден, так как позволяет, по сути, обходить ограничения на экспорт газа причем с более высокой добавленной стоимостью.

Также ранее (еще в прошлом году) Украина выставляла еще одно условие возобновления работы аммиакопровода - обмен пленными по принципу "всех на всех". Но на это не соглашались россияне и с тех пор об этой теме почти не слышно.

Впрочем, повторимся, аммикопровод может оказаться не единственным препятствием возобновления зерновой сделки.

Как заявил зам главы Минвосстановления Юрий Васьков, россияне ждут решения других пунктов, среди которых - подключение Россельхозбанка к SWIFT.

"План Б" Киева

Судя по заявлениям украинских властей, на условия россиян они идти не намерены.

Как писалось выше, министр Сольский заявил о "плане Б" Украины - дать государственные гарантии по страхованию судов, чтоб они могли идти вне зерновой сделки. То есть, без контроля со стороны совместного центра с участием России. При этом, безопасность прохода, по словам Сольского, готовы гарантировать ВСУ.

"Страна" еще в начале мая писала о такой возможности. Также как и о том, что для РФ такой вариант стратегически неприемлем. Потому что, получается, в украинские порты смогут пройти любые суда с любым товаром (ведь никакого контроля уже не будет). И не только с продовольствием, но и, например, с оружием.

Что резко поменяет (в худшую для РФ сторону) весь расклад с поставками военной помощи Запада.

И тогда перед Россией встанет вопрос, как этому воспрепятствовать. Топить гражданские корабли, нарвавшись на обвинения в пиратстве и дав повод для очень жестких санкций в отношении судоходства РФ? Нанести массированный удар по украинским портам, разрушив инфраструктуру (но на это нужно потратить немало времени и много ракет из далеко не бесконечных запасов, сталкиваясь с противодействием украинской системы ПВО)? Тотально заминировать всю акваторию (неизвестно – есть ли такие технические возможности)?

Именно это, как писала "Страна", в мае стало одной из основных причин того, что Россия согласилась на продление действия зернового коридора даже без выполнения ее основных требований.

И, видимо, именно с учетом этого Киев и выдвигает "план Б", полагая, что Москва из двух зол выберет меньшее - продолжение работы "зернового коридора" с возможностью и дальше контролировать перевозимые грузы, а не думать каким образом военным путем остановить "бесконтрольный" поток кораблей. А также, возможно, пойдет и на условия Украины по возобновлению транзита аммиака (расширение перечня товаров для экспорта и портов, задействованных в сделке).

Но что произойдет, если Россия на этот раз будет и дальше блокировать зерновую сделку, настаивая на своих условиях, а Украина попытается запустить "план Б" - вопрос открытый.

Дунай и автомобильные дороги

Тем временем, пока решается вопрос с дальнейшей судьбой зерновой сделки, экспортеры активизировали зерновые автоперевозки. Что уже спровоцировало огромные очереди на границе.

"Зерновой коридор не работает, все - на колесах, понятное дело - поток огромный", — говорит владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин. перевозчики жалуются, что фуры застревают на границе до 10 дней.

"Пропускная способность таможни не успевает за потоком", — говорит Леушкин.

Параллельно, как отметили в Spike Brokers, появляются новые запросы на автомобильную логистику на август-сентябрь для транспортировки нового урожая в направлении Германии и Италии. Рыночные ставки достаточно высокие. К примеру, доставка из Украины в северную Италию будет стоить 95-105 евро за тонну, в Германию — 75-85 евро, в Латвию — 70-80 евро.

При этом тонну пшеницы в той же Германии можно продать за 210-217 евро. То есть, если отдать 85 евро только за доставку, то непонятно, можно ли вообще что-то заработать.

Также украинскими властями рассматривается возможность более активной эксплуатации Дунайского коридора (через Рени в румынскую Констанцу, а далее - по морю).

Но тут есть несколько проблем.

"Чтобы ни у кого не было иллюзий по Дунайскому коридору: в отличие от глубоководных портов, по нему могут проходить только баржи, а затем в Констанце или Варне перегружаться на судна. Это замедляет и удорожает движение грузов. Кроме того, эти порты периодически закрываются под потребности своих фермеров", — говорит Пендзин.

Как отметил Юрий Васьков, выступая на конференции Grain Ukraine 2023, техническая возможность выходить из Дуная на баржах и грузить судна по 50-60 тысяч тонн на рейдовых стоянках есть. Но все придется согласовывать с военными. А по их информации, на данный момент делать это в районе острова Змеиный небезопасно.

"Но мы продолжаем взаимодействовать, и как только такая возможность будет, сможем расширить акваторию порта, например, Усть-Дунайска, и сделать такую рейдовую перевалку", - сказал Васьков. Также, по его словам, в Констанце работает две точки, где идет перегрузка. Но она возможна только с терминалов румынских портов.

Недавно профильное министерство обратилось к министру транспорта Румынии с просьбой разрешить открыть дополнительные точки для перегрузки агропродукции, и делать это напрямую с наших барж, а не терминалов в румынских портах. По этому вопросу уже запланирована встреча представителей транспортных ведомств, которая, как отметил Васьков, состоится в "ближайшие недели".

При этом ни Дунай, ни автомобильный фрахт полностью проблему экспорта не закроют. Через дунайские порты можно перевалить в лучшем случае 20 млн тонн в год, а автотранспортом — порядка 10 млн тонн. И это, если не будет ограничений со стороны ЕС. При экспортном потоке в 45 млн тонн не закрытыми остается еще 15 млн тонн, которые без зернового коридора непонятно как вывезти.

"Если Россия все же заблокирует зерновой коридор, последствия для нашего экспорта будут просто катастрофическими. По-сути, останется только 25% от довоенной экспортной логистики", — говорит Алексей Кущ.