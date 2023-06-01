Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле заявил о фактической остановке работы по зерновой сделке.

Эту информацию подтверждают и в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

СКЦ заявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в зерновой инициативе.

Отмечается, что в течение двух дней, 30 и 31 мая, Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только одно входящее в порт "Черноморск" судно в то время, когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в черноморской инициативе 10 судов и три порта.

"Деструктивная позиция России и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чём все стороны были уведомлены секретариатом СКЦ", - говорится в сообщении.

Всего инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов.

Как мы писали, в сложившейся ситуации ООН предлагает согласиться на условия РФ, чтобы спасти зерновую сделку.

Мы также сообщали, что одним из требований РФ для продолжения сделки было подключение "Россельхозбанка" к SWIFT.

По данным ООН, в 2022 году зерновая сделка спасла от бедности около 100 млн человек.