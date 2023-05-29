В России не видят прогресса по выполнению их требований в рамках "зерновой сделке" и в таком случае не собираются ее продлевать в июле.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если ситуация с зерновой сделкой останется прежней, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует", - сказал Лавров.

Ранее в ООН заявили, что "зерновая сделка" еще не возобновила полноценную работу после приостановки ее Россией, и на данный момент судам не дают прохода в один из трех портов.

Напомним, 18 мая "зерновую сделку" продлили еще на два месяца без учета требований РФ. Москва заявила, что среди прочего ожидает повторное включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.

Позже Москва озвучила пять своих требований для продления "зерновой сделки" после 17 июля. Среди прочего там есть требование разблокировать экспорт российского аммиака через аммиакопровод "Тольятти – Одесса".