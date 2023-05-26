После приостановки со стороны России "зерновая сделка" еще не возобновила полноценную работу.

Об этом заявили в ООН, пишет Reuters.

В организации сообщили, что сделка на данный момент распространяется на три порта, но судам не разрешены заходы в порт Южный.

"ООН и Турция тесно сотрудничают с остальными сторонами с целью возобновления полномасштабных операций и устранения всех препятствий, мешающих операциям и ограничивающих масштабы Инициативы", - говорится в заявлении ООН.

Напомним, 18 мая "зерновую сделку" продлили еще на два месяца без учета требований РФ. Москва заявила, что среди прочего ожидает повторное включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.

Позже Москва озвучила пять своих требований для продления "зерновой сделки" после 17 июля. Среди прочего там есть реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что, если "Россельхозбанк" не подключат к SWIFT и не будет прогресса по другим системным проблемам, "зерновой сделке" придется "искать альтернативы".