В России исключают вариант расширения перечня товаров и количества портов для их экспорта в рамках "зерновой сделки".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может", - сказала Захарова.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если зерновая сделка распространится на большее число товаров и портов.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы. Он также объяснил, почему РФ согласилась продлить зерновую сделку без учета ее требований.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат" по выполнению российских требований.

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