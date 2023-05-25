РФ нарушает обязательства в рамках принятой Черноморской зерновой инициативы, блокируя проход 28 кораблей в порт Южный в Одесской области.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

"После угроз выйти из Черноморской зерновой инициативы, Россия теперь отказывается разрешить доступ любому из 28 кораблей в порт Южный, который был одним из трех портов, определенных для экспорта продовольствия. Это явное нарушение их обязательств. Россия должна прекратить препятствовать этой жизненно важной инициативе", - написала Бринк.

Напомним, "зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. В рамках этой сделки были подписаны два документа, касающихся создания коридора для экспорта зерна из трех украинских портов (Черноморск, Одесса и Южный) и снятия ограничений на экспорт российских продовольственных товаров и удобрений.

В сентябре 2022 года в России начали намекать, что зерновая сделка, разблокировавшая украинские порты, может быть пересмотрена.

Недавно зерновую сделку продлили до 18 июля. При этом в России исключают вариант расширения перечня товаров и количества портов для их экспорта в рамках "зерновой сделки".

В ЕС тем временем заявили, что не будут выполнять одно из требований РФ по продлению "зерновой сделки" - подключение к SWIFT "Россельхозбанка".