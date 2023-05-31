ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, пытаясь спасти "зерновую сделку".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам источника, по мере того, как начинается подготовительная работа, ООН хочет, чтобы были проведены параллельные переговоры о расширении соглашения по Черному морю, которое было согласовано в июле прошлого года, чтобы включить больше украинских портов и других грузов.

Напомним, в этом месяце Россия согласилась на двухмесячное продление сделки, но заявила, что эта инициатива прекратится, если не будет выполнено соглашение, направленное на преодоление препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Накануне замминистра реновации Украины Юрия Васьков заявил, что Украина готова согласиться на транзит российского аммиака по своей территории, если получит гарантии от Москвы и ООН о безопасном экспорте зерна через Чёрное море.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва пока не видит прогресса по выполнению российских требований.

Кроме того, СМИ сообщали, что Украина взамен на транзит аммиака хочет расширить сделку, включив в нее новые порты и больше товаров.