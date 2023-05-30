Украина готова согласиться на транзит российского аммиака по своей территории, если получит гарантии от Москвы и ООН о безопасном экспорте зерна через Чёрное море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра реновации Украины Юрия Васькова.

"Если это (аммиак - Ред.) ключевой вопрос, то они, ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (нормально экспортировать зерно - Ред.), и тогда наше высшее политическое руководство решит, в наших интересах это или нет", – сказал Васьков.

Напомним, что в РФ угрожают не продлить "зерновую сделку" в июле, если не будут выполнены их условия. Одно из ключевых - возобновление экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва пока не видит прогресса по выполнению их требований.

А СМИ сообщали, что Украина взамен на транзит аммиака хочет Украина хочет расширить сделку, включив в нее новые порты и больше товаров.

Также в СМИ была информация, что условием возобновления экспорта российского аммиака через Украину Киев называл обмен пленными по принципу "всех на всех".