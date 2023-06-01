Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении прохода судов в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, пока не начнется экспорт аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса.

Об этом сообщил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется", - сказал Дюжаррик.

В офисе генсека добавили, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки и расценивает ситуацию вокруг нее как серьезную.

Ранее сегодня СКЦ в Стамбуле заявил о фактической остановке работы по зерновой сделке. СКЦ сообщил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в зерновой инициативе. Эту информацию подтвердили и в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По данным СМИ, накануне ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, пытаясь спасти зерновую сделку.