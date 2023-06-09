США сегодня намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на два миллиарда долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Деньги, по данным собеседников агентства, пойдут на закупку ракетных установок Hawk и боеприпасов к ним, и двух типов ракет для Patriot (Pac-3 и GEM-T).

Отмечается, что это пакет - долгосрочный, то есть оружие не будет передаваться Украине из запасов, а его сперва нужно будет произвести. Таким образом два миллиарда пойдут сразу на контракты американскому ВПК.

При этом в Вашингтоне говорят, что ПВО является приоритетом для Украины, чтобы в том числе обеспечить прикрытие от российской авиации во время ожидаемого наступления, пишет "Блумберг".

Напомним, что сегодня ночью РФ выпустила по Украине шесть ракет и шесть "Шахедов".

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