У администрации США достаточно средств для того, чтобы продолжать выделять деньги Украине до осени 2023 года. Запрашивать разрешение Конгресса для получения дополнительного финансирования не требуется.

Об этом заявил во время брифинга 6 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года (который в США завершается осенью – Ред.)", - сказал он.

По словам Кирби, если администрации понадобится дополнительное финансирование, она запросит его у конгресса Соединенных Штатов.

"Это будет сделано в подходящее время, однако на данном этапе такой необходимости нет", - отметил он.

Ранее мы писали об опасениях союзников Украины, что помощь США иссякнет в 2024 году. В мае американские официальные лица заявили, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев.

Тогда же в мае стало известно, что американские законодатели пока откладывают предметное обсуждение одобрения выделения средств на военную помощь Киеву из-за неясных перспектив контрнаступления ВСУ.