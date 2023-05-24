В случае прекращения поставок вооружений Киеву, "конец Украины наступил бы завтра".

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Welt.

"Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим", - сказал Писториус, отвечая на вопрос депутата Бундестага Роберта Фарле, почему власти ФРГ не предпринимают усилий для мирного урегулирования войны в Украине.

Напомним, недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней". Поэтому он призывает продолжать оказывать помощь.

В Офисе президента не согласились с заявлением Борреля. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "прекращение поставок оружия в Украину абсолютно не означает "немедленное окончание войны". Это чистый оксюморон".

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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