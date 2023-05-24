Европа нацелилась заручиться поддержкой Южной Америки в вопросе поддержки Украины, но "к несчастью для них, Латинская Америка их не слушает".

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова бразильских и чилийских чиновников.

Так, Бразилия несмотря на осуждение вторжения России в Украину исключают любое усиление поддержки Киева, сообщил изданию бразильский чиновник.

Также там не намерены вводить санкции против РФ.

"В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понять, что идеального мира не существует, и все так, как есть", - сказал собеседник издания.

На вопрос, сможет ли Великобритания убедить Чили предоставить военную помощь Украине, чилийский чиновник ответил, что "этого не произойдет, совсем нет".

И у Чили, и у Бразилии есть сотни танков Leopard немецкого производства, которые могли бы отправиться в Украину, отмечает Politico.

Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет строить связи с другими странами в зависимости от их отношения к России и Китаю.

Ранее мы писали, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Бразилии Лулу да Сильвой на саммите G7 в Хиросиме не состоялась.