Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не собирается приезжать в Украину и в Россию до тех пор, пока Москва и Киев не урегулируют конфликт.

Об этом он сказал журналистам во время своего визита в Португалию.

По мнению да Силвы, для мирного решения украинского кризиса необходимо создать "группу стран", которая поможет сторонам договориться.

"Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя", – отметил президент.

Ранее в ходе визита в Китай да Силва предложил Украине уступить Крым России для прекращения войны. А также собрать для переговоров пул стран, которые не поставляют оружие сторонам конфликта. Кроме того, по его мнению, происходящее между Украиной и РФ является "семейной ссорой".

В ответ спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина "с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для остановки войны". Но подход Лулы да Силвы "не соответствует реальному положению вещей".

Тогда же в Киеве пригласили бразильского президента посетить Украину.

Сегодня стало известно, что по поручению главы Бразилии в Украину должен отправиться его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим. Дата поездки Аморима в Украину еще не определена.