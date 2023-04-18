Появилась реакция МИД на призыв президента Бразилии Лула да Силвы начать переговоры и остановить поставки оружия Украине.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что подход президента Бразилии "не соответствует реальному положению вещей", в котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, поддерживающие Украину обвиняются в поощрении войны.

"Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе Формулы мира, предложенной Президентом Зеленским", - заявил он и пригласил Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Украину, "чтобы понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".

Напомним, президент Бразилии по возвращении из Китая призвал Украину и РФ к переговорам, а войну он назвал "семейной ссорой".

После таких заявлений США обвинили президента Бразилии в распространении российской и китайской пропаганды про войну в Украине.

Ранее посол Бразилии провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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