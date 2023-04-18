В США осудили высказывания президента Бразилии Лула да Силвы, который после поездки в Китай призвал США и ЕС "прекратить поощрять войну" и "начать говорить о мире".

Его высказывание прокомментировал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно невзирая на факты", - приводит слова Кирби NDTV.

Также Силва призвал к созданию "Большой двадцатки" для мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ. По его мнению, происходящее между Украиной и РФ является "семейной ссорой".

Ранее да Силва предлагал Украине ради мирного урегулирования уступить России Крым, а также отказался передавать Украине снаряды для немецких танков, которые просил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

А еще заявлял, что для мирного урегулирования по Украине к переговорам нужно привлекать Китай, Индию, Россию и США.

При этом Аргентина и Колумбия поддержали Бразилию в создании нового формата переговоров об Украине. В США на это ответили, что нужно согласие Украины на такой формат.