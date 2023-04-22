По поручению бразильского президенты Лулы да Силвы в Украину должен отправиться его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим.

Об этом сообщил глава генерального секретариата администрации главы государства Марсиу Маседу в своем Твиттере.

"Президент Лула принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-глава МИД Селсу Аморим посетит Украину", - написал Маседу.

Заявление было сделано после встречи министра с представителями Ассоциации украинцев Португалии, куда бразильский лидер прибыл с визитом. Дата поездки Аморима в Украину еще не определена.

Ранее в ходе визита в Китай да Сильва предложил Украине уступить Крым России для прекращения войны. А также собрать для переговоров пул стран, которые не поставляют оружие сторонам конфликта. Кроме того, по его мнению, происходящее между Украиной и РФ является "семейной ссорой".

В ответ спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина "с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для остановки войны". Но подход Лулы да Сильвы "не соответствует реальному положению вещей".

Тогда же в Киеве пригласили бразильского президента посетить Украину.