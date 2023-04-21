После поездок в Испанию и Португалию президент Бразилии больше не будет критиковать Запад за помощь Украине
Президент Бразилии Лула да Силва перестанет критиковать Запад за военную помощь Украине.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного бразильского чиновника.
Смена риторики произойдет во время визитов да Силвы в Португалию и Испанию, сообщил истоник.
"Лула изменит свое сообщение во время визитов в Португалию и Испанию и будет избегать критики западных союзников. Бразилия не хочет производить впечатление, что мы поддерживаем то, что сделала Россия", - сообщил источник.
Напомним, президент Бразилии Лула да Силва, завершая свой визит в Китай, призвал другие страны выступить посредниками для переговоров Украины и России. По его словам, это уже готовы сделать Бразилия и Китай.
В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что подход президента Бразилии "не соответствует реальному положению вещей", в котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, поддерживающие Украину, обвиняются в поощрении войны.
Ранее мы писали, что в США осудили высказывания президента Бразилии Лула да Силвы, который после поездки в Китай призвал Соединенные Штаты и Евросоюз "прекратить поощрять войну" и "начать говорить о мире".