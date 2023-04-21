Президент Бразилии Лула да Силва перестанет критиковать Запад за военную помощь Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного бразильского чиновника.

Смена риторики произойдет во время визитов да Силвы в Португалию и Испанию, сообщил истоник.

"Лула изменит свое сообщение во время визитов в Португалию и Испанию и будет избегать критики западных союзников. Бразилия не хочет производить впечатление, что мы поддерживаем то, что сделала Россия", - сообщил источник.

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва, завершая свой визит в Китай, призвал другие страны выступить посредниками для переговоров Украины и России. По его словам, это уже готовы сделать Бразилия и Китай.

В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что подход президента Бразилии "не соответствует реальному положению вещей", в котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, поддерживающие Украину, обвиняются в поощрении войны.

Ранее мы писали, что в США осудили высказывания президента Бразилии Лула да Силвы, который после поездки в Китай призвал Соединенные Штаты и Евросоюз "прекратить поощрять войну" и "начать говорить о мире".