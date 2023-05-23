Министры обороны стран-членов ЕС не согласны с заявлениями, что Украина не сможет выиграть войну с РФ.

Об этом сегодня заявил Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Министры не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну, и мы должны прекратить их поддерживать. Нет. Наоборот, у Украины дела идут хорошо. Это сбивает с толку планы Путина в отношении быстрой победы. Она способна себя защищать", - сказал Жозеп Боррель после заседания Совета на уровне министров обороны.

Напомним, что сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он считает, что Украина не сможет выиграть войну с РФ. После эго ему ответил ив МИД Украины.

Также мы писали, что министры обороны Евросоюза сегодня не смогли договориться о пакете военной помощи Украине, но переговоры будут продолжены.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

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