Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться по поводу нового пакета военной помощи Украине. Переговоры будут продолжены.

Об этом сообщали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 23 мая по итогам заседания Совета минобороны.

"Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому мы продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения этой помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу", - сказал Боррель.

Он также заявил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, примерно половина суммы пойдет на оружие для Украины.

По его словам, с начала войны в Украине Евросоюз предоставил Киеву разнообразную помощь на 65 миллиардов евро и "намерен оставаться лидером в этом качестве".

Напомним, в начале мая Боррель анонсировал подготовку Евросоюзом миллиона снарядов и более 1000 ракет для Украины.

Между тем в Венгрии заявляли, что Будапешт намерен блокировать европейскую военную помощь Украине, пока Киев не отменит решение о признании банка ОТР спонсором терроризма.