Американские законодатели пока откладывают предметное обсуждение одобрения выделения средств на военную помощь Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга в США и неясных перспектив контрнаступления ВСУ.

Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на американских законодателей.

Член Палаты представителей и комитета Палаты по вооруженным силам Энди Ким (штат Нью-Джерси) сообщил об обсуждении законодателями, что должно войти в следующий пакет помощи Украине, но он не уверен в сроках принятия соответствующего закона. По его словам, продолжающаяся борьба вокруг потолка госдолга США ставит под угрозу важные законы, такие как помощь Украине.

"Это задерживает нашу способность сосредоточиться на этих проблемах. Мы не можем вести такой серьезный разговор об Украине, пока они не закончат с потолком", - сказал он.

Как пишет издание, следующий пакет станет первой проверкой того, продолжит ли контролируемая республиканцами Палата представителей сильную поддержку Украины, несмотря на активное меньшинство законодателей, выступающих против дополнительной помощи в сфере безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подробно рассказывать о каких-либо переговорах с Конгрессом, когда ее спросили о финансировании Украины, но она сказала, что мир "увидел нашу приверженность украинскому народу пакетами помощи".

Старший научный сотрудник проекта "Процветание и развитие" в Центре стратегических и международных исследований Конор Савой отметил, что следующий пакет будет сформирован по результатам предстоящего контрнаступления. Но Савой предупредил, что неудачная или отложенная украинская атака может сработать против выделения пакета.

"Скорее всего, без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень тяжелом положении", - считает эксперт.

Ранее западные издания писали о боязни союзников Украины, что помощь США иссякнет в 2024 году.

Как мы сообщали, в конце апреля Палата представителей США одобрила повышение потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов при условии резкого сокращения бюджетных расходов. Однако Джо Байден наложил вето на этот законопроект.