В пятницу, 9 июня, в Украине продолжается 471-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

9 июня

08.39 Еще фото ГСЧС после атаки РФ в Житомирской области.

08.27 К городским пляжам Одессы продолжает прибивать имущество людей, которое смыло после катастрофы на Каховской ГЭС.

Одесситы выкладывают видео остатков домов, холодильников или просто мусора, который приплыл из Днепра.

08.20 Насколько быстро мелеет Каховское водохранилище - заметно по видео, которое выкладывают в Сети жители этих территорий.

Судя по роликам, вода местами отступает сразу на несколько метров.

Эта местность стала терять воду после разрушения Каховской ГЭС и затопления низовьев Днепра в Херсонской области.

08.15 США сегодня намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на два миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Деньги, по данным собеседников агентства, пойдут на закупку ракетных установок Hawk и боеприпасов к ним, и двух типов ракет для Patriot (Pac-3 и GEM-T).

Отмечается, что это пакет - долгосрочный, то есть оружие не будет передаваться Украине из запасов, а его сперва нужно будет произвести. Таким образом два миллиарда пойдут сразу на контракты американскому ВПК.

При этом в Вашингтоне говорят, что ПВО является приоритетом для Украины, чтобы в том числе обеспечить прикрытие от российской авиации во время ожидаемого наступления, пишет "Блумберг".

08.05 Губернатор Житомирской области Бунечко уточняет, что по Звягелю был не прилет, а падение обломков ракеты.

По его данным, разрушен один дом и повреждены 12. Также он подтверждает одного погибшего и трех раненых.

07.55 На западе Житомирской области ночью был прилет, сообщают в Звягельской общине. Попадание было в жилой массив.

По предварительной информации, разрушено шесть домов, погиб человек и есть раненые.

07.50 Появилась официальная информация от украинского командования по ночной воздушной атаке.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 9 июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 россияне нанесли удар по Украине ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектах критической инфраструктуры



В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Из них силами ПВО уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.

О том, какие цели поражены во время ночной атаки не сбитыми ракетами и дронами пока официально не сообщается.

При этом командование Воздушных сил подтверждает вчерашний вечерний удар по Умани двумя ракетами «Калибр».

07.45 Сегодня ночью взрывы были слышны в Ровненской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Местные власти и телеграмм-каналы заявляли о работе ПВО.

07.40 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных ударов, 2 из которых по Умани, 43 авиационных удара, 79 обстрелов из РСЗО.

2. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки там произошло 43 боевых столкновения.

3. На Лиманском направлении россиян пытались атаковать в районе Веселого. На Бахмутском направлении - в районе Орехово-Василовки, Ивановского, Ступочки, Белой Горы. На Авдеевском направлении - в районе Северного и Опытного. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении - в районе Великой Новоселки.

4. В Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция умалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы.

07.20 Качество воды в Одессе соответствует санитарной норме. Об этом говорят результаты исследований, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

07.00 Карта тревог сейчас.