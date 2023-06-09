Появилась официальная информация от украинского командования по ночной воздушной атаке РФ.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 9 июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 россияне нанесли удар по Украине ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры



В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Из них силами ПВО уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.

О том, какие цели поражены во время ночной атаки не сбитыми ракетами и дронами пока официально не сообщается.

При этом командование Воздушных сил подтверждает вчерашний вечерний удар по Умани двумя ракетами "Калибр".

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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