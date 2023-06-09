В пятницу, 9 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных ударов, 2 из которых по Умани, 43 авиационных удара, 79 обстрелов из РСЗО.

2. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки там произошло 43 боевых столкновения.



3. На Лиманском направлении россиян пытались атаковать в районе Веселого. На Бахмутском направлении - в районе Орехово-Василовки, Ивановского, Ступочки, Белой Горы. На Авдеевском направлении - в районе Северного и Опытного. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении - в районе Великой Новоселки.

4. В Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция умалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.