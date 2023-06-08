В четверг, 8 июня, в Украине продолжается 470-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

8 июня

12.00 В энергосистеме появился дефицит мощности, из-за чего вчера вечером была импортирована электроэнергия из Европы, сообщает Укрэнерго.

Прорыв Каховской ГЭС имел негативные последствия на работу и других ГЭС Днепровского каскада.

В долгосрочной перспективе могут быть проблемы с работой Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС.

11.10 Власти Киева хотят отбирать помещения у тех, кто закрывает убежища во время тревоги или содержит их в ненадлежащем состоянии.

"Сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты", - сообщил мэр Виталий Кличко.

11.05 Индия не приглашала Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели, который состоится в начале сентября, потому что Украина не входит в состав этой организации, заявил глава МИД Индии.

10.55 РФ атаковала "Шахидами" Сумскую область, сообщает ОВА.

На территории Миропольской общины один дрон попал в школу, возник пожар в пристройке к 2-этажному зданию, второй - в продуктовый магазин, третий - в нежилое помещение.

В Николаевской общине беспилотник попал в ангар и зернохранилище агрофирмы. Повреждены несколько единиц тракторной техники.

10.48 Еще видео из Луганска, где сообщают о взрывах.

В «ЛНР» заявляют о прилете в промзону.

10.45 Олаф Шольц в интервью итальянской Corriere della Sera заявил, что Западу нужно быть готовым еще долго помогать Украине.

«Россия стоит на своих самых высоких империалистических требованиях. Поэтому мы должны подготовиться к тому, что нам еще долго придется помогать Украине. И мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира», - заявил Шольц.

10.30 В Херсонской области могут быть затоплены почти 55 тыс. гектаров лесов, сообщает Гослесагентство.

Из них 47 тыс. расположены на оккупированном левобережье, которое засажено сосновыми лесами. Под особой угрозой находятся деревья в возрасте до 10 лет.

"Если на сохранение растений в лесу еще есть надежда, то животные фактически обречены. Это олени, косули, дикие кабаны. У ящериц, змей, зайцев, ежей – шансов нет", - заявляет глава агентства.

Также попавшая в Днепр при разрушении ГЭС машинная смазка осядет на растениях, что приведет к необратимым последствиям в процессе фотосинтеза.

10.15 Сообщают о ракетном ударе по Луганску.

10.07 Прокуратура сообщает обновленные данные по жертвам в Украинске Донецкой области после вечернего обстрела.

В своем доме погибла семья: дедушка, его сын и 4-летний внук.

Еще две девочки и двое мальчиков, в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет, получили повреждения. Также на месте была оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине.

09.55 В оккупированной Новой Каховке местные паблики пишут, что вода уже отступила с центральных улиц.

Город находится непосредственно около разрушенной ГЭС.

09.47 В Марьянском Зеленодольской громады Днепропетровской области произошел массовый мор рыбы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Все из-за стремительного обмеления Каховского водохранилища после подрыва Каховской ГЭС. Погибли более 850 килограммов биоресурсов. Ущерб составляет более 7,6 миллионов гривен.

Береговую линию от рыбы уже очистили. Теперь ее утилизируют.

09.40 "Зеленский отрицает отношение Украины к подрыву "Северных потоков", - пишет в заголовке издание Politico, цитируя интервью украинского президента.

"Я – президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил. Я ничего не знал, на 100 процентов. Я сказал: "Покажите нам доказательства. Если предполагается, что это сделали наши военные, покажите нам доказательства", - заявил Зеленский в интервью изданиям группы Axel Springer (BILD, Die Welt и POLITIСO).

Западные СМИ уже несколько месяцев пишут о якобы причастности украинцев к подрыву газопроводов.

08.41 Из-за прорыва Каховской ГЭС отрезало от суши Кинбурнскую косу в Николаевской области. Эту территорию удерживают российские войска.

Как сообщает Южный офис госпредприятия "Леса Украины", коса отрезана в нижнем течении Днепра: полностью затоплена дорога, которая соединяла полуостров с материком.

"По состоянию на вечер 07.06 в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена - Кинбурн отрезан от большой земли", - говорится в сообщении госпредприятия.

08.32 По состоянию на утро с правого берега Херсонской области эвакуировали 1999 человек, из них почти полторы тысячи - из района Корабел в Херсоне.

Об этом в утренней сводке по ситуации заявил губернатор региона Александр Прокудин.

По его словам, утром средний уровень подтопления – 5,61 метра.

Под водой 600 квадратных километров Херсонского региона, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег.

07.50 Сводка Генштаба ВСУ на утро.

1. За сутки было до 30 боестолкновений.

2. Противник наступал на Веселое западнее Белогоровки.

3. Под Бахмутом - в районе Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного.

4. Под Донецком - атаковал Авдеевку, Первомайское и Марьинку.

07.35 Ночью РФ дважды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.

Обошлось без пострадавших.

07.15 Подробности об угрозах для Запорожской АЭС после прорыва дамбы от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, если уровень воды в Каховском водохранилище опустится ниже 12,7 метров, ЗАЭС не сможет скачивать из него воду.

«Уровень воды в Каховском водохранилище уже снизился примерно на 2,8 метра после прорыва дамбы утром во вторник и достиг 14,03 метра 7 июня в 18:00 по местному времени», – заявил

Гросси.

Если уровень опустится ниже 12,7 метров, ЗАЭС уже не сможет перекачивать воду из водоема на площадку. Поскольку полный масштаб повреждения дамбы остается неизвестным, невозможно предположить, когда это произойдет. Но если нынешняя скорость падения будет продолжаться, критический уровень будет достигнут в течение следующих двух дней, предполагают в МАГАТЭ.

Готовясь к такому сценарию, ЗАЭС постоянно пополняет свои запасы воды – включая большой пруд-охладитель рядом со станцией, а также меньшие пруды-охладители и близлежащие каналы – путем закачки воды из Каховского водохранилища, пока она это еще возможно.

Когда они заполнятся, этих источников воды будет достаточно для обеспечения станции водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев, считают в МАГАТЭ.

«Несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, им все еще нужна вода для охлаждения, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных материалов», - сказал Гросси.

07.00 Российские военные телеграмм-каналы этой ночью массово пишут о крупной атаке ВСУ на запорожском направлении в районе Орехова и Малой Токмачки.

Заявляют, что украинская армия «ввела в бой основные силы» (то есть, по их мнению, это уже не разведка боем, а полноценное наступление). Атака, как пишут, поддерживается массированным артиллерийским огнём и ударами «Хаймарсов».

При этом российские военкоры заявляют, что ответный огонь со стороны армии РФ (включая удары авиации) также очень интенсивный и утверждают, что фронт украинская армия прорвать пока не может.

Отметим, что Украина сообщения российских военных властей и телеграмм-каналов о масштабных боях с начала недели на южном фронте официально не подтверждает и заявляет, что наступление ещё не началось.