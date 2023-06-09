Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото совещания с военными, который подписал так: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча".

Соответствующий снимок Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

Александр Сырский - командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Александр Комаренко – начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В зоне ответственности этой группировки находится Запорожская область, где, как утверждают россияне и западные СМИ, украинская армия уже начала полномасштабное наступление, что украинское командование пока официально не подтверждает.

Кроме того, Зеленский провел совещание по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

По его словам, одна из острейших проблем после катастрофы – снабжение питьевой водой.

"Кривой Рог, Марганец, Никополь, Покров и другие города и общины. Решения подготовлены. Время реализации определено", – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что воды в городе хватит на полтора месяца в экономном режиме.

Также сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже критической отметки, из-за чего все отводные каналы перестали получать ее.