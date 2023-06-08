Во время сегодняшнего наступления южнее Орехова в Запорожской области ВСУ впервые применили немецкие танки Leopard-2.

Об этом сообщил в четверг, 8 июня, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По мнению эксперта, этот факт сам по себе доказывает, что сегодняшняя атака не разведка боем, а начало полномасштабного контрнаступления, так как раньше Киев не вводил немецкие танки в бой.

Рёпке отмечает, что Leopard-2 возглавляют наступающую колонну, за ними следуют британские и американские бронемашины.

"Судя по всему, немецкие танки встретили ожесточенное сопротивление россиян. Несколько машин, по всей видимости, подорвались на минах или попали под артиллерийский огонь", – пишет журналист.

Ранее сегодня Юлиан Рёпке подтвердил наступление ВСУ в Запорожской области. По его данным, удар ВСУ наносят из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку - "именно там, где все и ожидали".

О начале наступления ВСУ сегодня написали и западные СМИ.

А по данным Сил обороны "Таврия", ВСУ имеют "локальные успехи" в Запорожской области. На этом направлении россияне ведут активную оборону и перебрасывают дополнительные войска.