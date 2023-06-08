ВСУ действительно начали наступление в Запорожской области, но оно проходит тяжело.

Об этом заявил The Washington Post украинский военный на правах анонимности.

"На поле боя очень сложно. Наша артиллерия и авиация работают, но и русские работают. Это сложно и для нас, и для них. Вооруженные силы Украины наступают. Но не так быстро, как хотелось бы", - сказал военный.

Спикер пресс-центра сил обороны оперативной группы "Таврия" Валерий Шершень так же подтвердил "повышение активности" в Запорожской области.

"Я не говорю, что это что-то важное. В Запорожской области украинские силы, как правило, всё ещё находятся в обороне", - сказал Шершень.

Он описал происходящее, как "небольшие контрнаступательные действия" местного масштаба, в частности бой за Великую Новосёлку - село в Донецкой области к востоку от Запорожской области.

Войска РФ при этом усилили обстрелы в Запорожском направлении, ожидая возможного наступления вооружённых сил Украины.

Ранее в РФ заявили о начале полномасштабного наступления ВСУ на южном направлении, которые никак не были подтверждены в Минобороны Украины.

Перед этим в CNN сообщили, что в США и Европе видят признаки начала украинского контрнаступления.

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