Подрыв дамбы Каховской ГЭС - попытка помешать контрнаступлению Украины. Об этом заявляет издание Financial Times.

"Украина могла нанести через Днепр удар, чтобы блокировать и растянуть войска РФ. Но теперь, после разлива реки, осуществление подобной тактики будет либо невозможна, либо сильно затруднительно", - говориться в статье.

Издание отмечает, что этот удар не должен был стать главным. Разрушение плотины теперь позволит РФ сократить линию фронта и перебросить свои войска с Херсонской области в Запорожскую и на юг Донецкой.

"В сухом остатке прорыв дамбы в Новой Каховке наносит удар по зарождающемуся контрнаступлению Украины. Обширные затопления усложняют то, что многие считают главной военной целью Киева: продвинуться на юг, чтобы перерезать сухопутный мост между РФ и Крымом, который, возможно, является единственной ощутимой стратегической и символической выгодой от вторжения для Москвы", - пишет издание.

Тем временем россияне продолжают заявлять, что Украина развивает наступательные действия в Запорожской области. Киев этого не комментирует.

"В сложившейся ситуации Запад должен быть готов к тому, что война затянется" - сообщается в статье.

Как ранее сообщала "Страна", в газете CNN писали, что В США и Европе видят признаки начала украинского контрнаступления.

7 июня в Минобороны Украины подтвердили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление.

После этого в ночь на 8 июня в РФ заявили о начале полномасштабного наступления ВСУ на юге, но Украина этого не подтверждает.

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Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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