В Николаевской области продолжает прибывать вода.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

В городке Снигирёвка вода уже покрывает огороды людей, хотя населённый пункт находиться в 50 км севернее Херсона.

Вчера местные жители сообщали, что в Николаеве стремительно поднимается уровень воды, хотя город и стоит на другой реке - Южный Буг.

Также из-за прорыва ГЭС отрезало от суши Кинбурнскую косу, которая формально относится к Николаевской области, но находится на левобережье Днепра. На этой территории остались войска РФ.

За прошлую ночь из-за продолжающейся утечки воды Каховского водохранилища, Антоновский мост и окружающие районы затопило.

В то же время мэр Новой Каховки сообщил, что вода в город больше не прибывает.

Ранее "Страна" сообщала, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Николаеве стремительно поднялся.