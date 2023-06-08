В Николаевской области продолжает прибывать вода, уже затоплены огороды. Видео
В Николаевской области продолжает прибывать вода.
Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
В городке Снигирёвка вода уже покрывает огороды людей, хотя населённый пункт находиться в 50 км севернее Херсона.
Вчера местные жители сообщали, что в Николаеве стремительно поднимается уровень воды, хотя город и стоит на другой реке - Южный Буг.
Также из-за прорыва ГЭС отрезало от суши Кинбурнскую косу, которая формально относится к Николаевской области, но находится на левобережье Днепра. На этой территории остались войска РФ.
За прошлую ночь из-за продолжающейся утечки воды Каховского водохранилища, Антоновский мост и окружающие районы затопило.
В то же время мэр Новой Каховки сообщил, что вода в город больше не прибывает.
Ранее "Страна" сообщала, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Николаеве стремительно поднялся.