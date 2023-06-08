Появились новые спутниковые снимки с затопленных территорий Херсонской области
В сети появились новые спутниковые снимки из Херсонской области после затопления в связи с подрывом Каховской дамбы.
Соответствующие кадры публикует Maxar.
В частности, на одном из снимков изображено село Крынки до и после затопления.
Село Корсунка также попало на спутниковые фото до и после.
Кроме того, зафиксированы и результаты затопления города Олешки.
А вот кадры Каховской ГЭС и каховского района, снятые с воздуха.
Напомним, накануне украинский мэр временно захваченных РФ Олешек Евгений Рыщук сообщил, что от наводнения погибли трое местных жителей. Сам город затоплен на 90%.
Назначенные РФ "власти" Олешек заявляли, что людей оттуда можно вывезти только с помощью специальной техники. Однако она не может проехать из-за размытых дорог. А ситуация с дорогами усложняется еще и лесными пожарами.
Ранее экологи предупреждали, что прорыв дамбы может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.
По мнению экспертов, Каховская катастрофа является экоцидом.
Тем временем за сутки уровень воды в Каховском водохранилище упал еще на 1,4 метра и к утру 8 июня составляет 13,05 метров.
Мы анализировали в отдельном материале, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.