В сети появились новые спутниковые снимки из Херсонской области после затопления в связи с подрывом Каховской дамбы.

Соответствующие кадры публикует Maxar.

В частности, на одном из снимков изображено село Крынки до и после затопления.

Село Корсунка также попало на спутниковые фото до и после.

Кроме того, зафиксированы и результаты затопления города Олешки.

А вот кадры Каховской ГЭС и каховского района, снятые с воздуха.

Напомним, накануне украинский мэр временно захваченных РФ Олешек Евгений Рыщук сообщил, что от наводнения погибли трое местных жителей. Сам город затоплен на 90%.

Назначенные РФ "власти" Олешек заявляли, что людей оттуда можно вывезти только с помощью специальной техники. Однако она не может проехать из-за размытых дорог. А ситуация с дорогами усложняется еще и лесными пожарами.

Ранее экологи предупреждали, что прорыв дамбы может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

По мнению экспертов, Каховская катастрофа является экоцидом.

Тем временем за сутки уровень воды в Каховском водохранилище упал еще на 1,4 метра и к утру 8 июня составляет 13,05 метров.

Мы анализировали в отдельном материале, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.