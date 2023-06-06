Разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Об этом заявил глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк в комментарии "Укринформу".

"Кроме физического воздействия, нам следует ожидать потенциального и химического, и бактериологического загрязнения в результате всех разрушений, которые испытывает не только жилая застройка в зоне подтопления, но и инфраструктура. Все будет зависеть от того, какие повреждения получила дамба и какой уровень излива воды из Каховского водохранилища произойдет", - сказал Гаврилюк.

Также среди длительных негативных последствий он назвал эрозию и размыв почвы, которые начнутся уже после того, как вода отступит.

"Думаю, это будет длительное время. И вода будет смывать все с поверхности земли, в том числе свалки, сельскохозяйственные предприятия со скотомогильниками, выгребные ямы, кладбища. И все загрязняющие вещества будут попадать и в поверхностные воды, и в подземные воды и останутся на поверхности почвы", - предрек эксперт.

По его словам, из-за осушения оросительных систем под очень большой угрозой оказывается сельское хозяйство в Херсонской области.

Между тем, как сообщает "Суспильне", Чехия закупит оборудование для очищения воды и передаст его Украине. Также в Чехии готовят генераторы, чтобы передать в обесточенные районы.

"Начнем с экологии и средств для очищения воды. Это то, что мы планируем отправить как можно скорее. Их нужно будет где-то купить. У нас нет систем, готовых к такому сценарию, такой угрозе, которые можно было бы отправить из государственного резерва, но мы работаем над тем, чтобы купить их и отправить в пострадавшие районы", — сказал правительственный уполномоченный Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Ранее эксперты признали подрыв Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС эксперты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.