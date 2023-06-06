Между Украиной и ООН начался скандал из-за того, что Организация напомнила в своем Twitter о том, что сегодня в мире отмечается День русского языка (он был объявлен ООН в 2010 году и отмечается 6 июня в день рождение поэта Александра Пушкина - Ред).

Так как это совпало с подрывом дамбы в Новой Каховке такое напоминание вызвало возмущение в Украине.

Прокомментировал ситуацию и Михаил Подоляк.

"Это какой-то "прикол"? Вы серьезно там? Будет ли еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию", - написал советник главы ОПУ.

"Страна" публиковала видео последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.